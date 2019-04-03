Победа Порошенко или Зеленского: политолог смоделировал два сценария

Может возникнуть и вопрос проведения досрочных парламентских выборов, и существенная проблема с легитимностью президента.

Такое мнение высказал политолог Кость Бондаренко в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK.

Политолог считает, что в рамках сегодняшних политических событий украинцы переживают смерть проекта УССР, который уже 28 лет существует в границах независимого государства.

«Сейчас происходит крушение старой государственности, а на этих обломках должна возникнуть именно новая государственность, страна у нас уже есть. Этот процесс должен ознаменоваться новой Конституцией, и это то, о чем говорит ряд политиков.

Если мы утверждаем, что в 2014 году произошла революция, то она должна была бы привести к кардинальным изменениям политической системы. Зато изменились только лица, а система осталась той же», – пояснил Кость Бондаренко.

Также политолог смоделировал два вероятных сценария развития событий в случае победы одного или другого кандидата.

«Представим, что на выборах побеждает Зеленский. Соответственно, он столкнется с тем, что не сможет через парламент провести ни одного назначения, поскольку не имеет своей фракции. А тех сторонников, которые есть в Совете, недостаточно, чтобы назначить министра обороны, иностранных дел, Генпрокурора, председателя СБУ, Нацбанка и других», – отметил эксперт.

Следовательно, предполагает Бондаренко, может возникнуть вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. Поэтому до 27 мая у Владимира Зеленского будет возможность распустить парламент.

«Относительно расстановки сил в парламенте, то Зеленский будет надеяться, что он по принципу Макрона приведет свою команду, мол, все, кто меня любит, – за мной. Точно будет фракция Петра Порошенко, несмотря на его поражение на выборах. Однозначно в парламент пройдет и Тимошенко», – считает политолог.

К тому же, если останется старая избирательная система, добавляет эксперт, то на мажоритарных округах появится большое количество людей, которые придут как из бизнеса, так и других структур – так называемые необандиты.

«К власти будут стремиться попасть представители преступных групп, которые расцвели по всей Украине. Они насладились рейдерскими захватами и заинтересовались политикой.

Если же выиграет Порошенко, то будет иметь серьезную проблему с легитимностью. Ведь сейчас фактически является президентом 10% украинцев. Он получит огромную оппозицию в парламенте, будет иметь проблемы с управлением государства и будет слабым президентом, если не получит значительной поддержки во втором туре», – спрогнозировал Кость Бондаренко.

Напомним, представители украинской интеллигенции обратились к гражданам Украины с призывом не отдавать свои голоса за шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

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