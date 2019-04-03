Перехитрить – невозможно: полиграфолог о том, удастся ли вычислить коррупционеров в «Укроборонпроме»

Руководители «Укроборонпрома» должны пройти проверку на детекторе лжи. С такой инициативой выступил Президент Украины Петр Порошенко. Он поручил составить списки тех чиновников, которые должны будут свидетельствовать на полиграфе.

Об этом говорится в эфире информационной программы «Первые о главном».

Игорь Ищук – полиграфолог и, теоретически, может стать тем, кто будет проверять оборонпромовцев. Даже называет цену процедуры: от двух до трех тысяч гривен за одного человека. Выделить на это средства должно правительство, Президент накануне уже дал поручение.

«Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе. Это касается всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром» и также руководителей государственных предприятий оборонно промышленного комплекса», – подчеркивает Президент Украины Петр Порошенко.

Полиграф должны пройти почти 300 чиновников. Справиться планируют за три месяца. Инициировал проверку экс-заместитель командующего сил специальных операций, а ныне второй человек в СНБО – Сергей Кривонос. Именно из-за его предшественника на посту Олега Гладковского – и разгорелся скандал в оборонной сфере.

«Сможем увидеть, кто воровал, почему воровал, кому давал», – говорит заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Результаты полиграфа являются официальными доказательствами для следствия. Нескольких людей, которые должны его пройти, упоминали в расследовании программы «Наши Деньги». Материал появился еще месяц назад. Посадить на детектор его фигурантов надо было превентивно, а не пост фактум, считают журналисты.

«Полиграф был нужен три года назад. Красивый ход, видимо, между первым и вторым туром выборов», – комментирует журналист Денис Бигус.

Выборы – главный двигатель инициативы президента, такого мнения придерживается и политолог Владимир Фесенко. Уверен, действия будут скорее декларативные, чем реальные.

«Чтобы посадить, не нужно применять детектор лжи. Достаточно имеющихся данных. Даже Луценко подтверждает, что были кражи, завышенные цены и манипуляции с бюджетными средствами. Детектор лжи здесь ненужный. Это символическое действие для привлечения внимания СМИ и людей», – объясняет политолог Владимир Фесенко.

Если проверка состоится, то покривить душой никому не получится, уверяет Игорь Ищук. Говорит, что, несмотря на популярный стереотип, машину перехитрить – невозможно. Даже если человек выпил специальные успокаивающие таблетки, или наоборот – колит себя иглой.

«Коррупционера с помощью полиграфа вычислить можно. Процент достоверности – от 85 до 97 процентов. В этом промежутке специалист может делать выводы и говорить о том, скрывает ли лицо информацию», – говорит полиграфолог Игорь Ищук.

Впрочем, концерна несмотря ни на что, ждет и международный финансовый аудит. Кабмин должен выделить деньги для его проведения.

Напомним, Правительство утвердило сроки проверки Укроборонпрома.

Антон Коцуконь, «Первые о главном»

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