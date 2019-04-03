Пенсий не будет: деньги украинцев могут оказаться в карманах олигархов-мародеров, – Палий

Если к власти в Украине придет Владимир Зеленский или иная «олигархическая марионетка», украинцы могут остаться без пенсий и субсидий, поскольку эти средства окажутся в карманах «олигархов-мародеров».

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Александр Палий.

Политолог заметил, что сейчас многие не понимают, что в стране, где есть 14 миллионов пенсионеров, выплата пенсий является большой нагрузкой.

«Они не понимают, что если придет Зеленский или какая-то другая олигархическая «марионетка», то пенсий не будет, субсидий не будет. Неужели Коломойский или там кто-то для того судился с Украиной, забирал «Приватбанк» выводил деньги из «Приватбанка», грабил, в том числе «Укрнефть», для того, чтобы раздавать пенсии? Люди не понимают, что могут быть без пенсий», – заявил Александр Палий.

Эксперт пояснил, почему так считает. По его словам, олигархи ведут страну к разграблению. Для примера Александр Палий напомнил, как в 1990-х годах в Украине – стране, которая экспортировала электроэнергию, поскольку производила ее больше, чем потребляла, происходили «веерные» отключения электричества. Он убежден, что средства пенсионеров могут попасть в карманы «олигархов-мародеров».

«Это колоссальные средства. 350 млрд грн сейчас Пенсионный фонд, это годовой. А у Коломойского сейчас «висит» суд на 2 млрд долл.», – напомнил Александр Палий.

Он прогнозирует, что олигархи заберут средства пенсионеров будут забирать бизнес и продавать страну на заклание России».

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

Как сообщалось, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку проекта закона, который вводит в Украине пенсионную систему 2-го уровня.

Ранее Пенсионный фонд обнародовал, кому и на сколько увеличили пенсии с марта.

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