«Пальцем в небо»,– Чорновил о требовании Зеленского к Порошенко

Я послушал требования Зеленского и понимаю, что большинство из этих вещей на должности Президента вообще нереально выполнить. Это скорее призыв совершить незаконные и неконституционные действия.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Тарас Чорновил.

Комментируя требования, которые команда Зеленского выдвинула Петру Порошенко, Тарас Чорновил отметил, что это «чисто пропагандистский ход» «Зе!Команды».

«А команда фактически делится на две равные составляющие. Это верхняя, куда входит «1+1», команда Коломойского, и люди, которые решают значительные вещи, например, куратор избирательной программы Зеленского Дубинский. И есть команда, которая, на мой взгляд, выглядит очень забавной. Хотя результат она дала. Если говорить про Дмитрия Разумкова, они его сумели подцепить, и бывший растерянный электорат Партии регионов дал хороший результат Зеленскому. Но сама команда выглядит забавно», – отметил гость программы.

А требования к Порошенко, по мнению Тараса Чорновила, «Зе!Команда» писала «пальцем в небо».

«Вот они сидят и на ходу выбирают какие-то вещи. Но я послушал и понимаю, что большинство из этих вещей на должности Президента вообще нереально выполнить. Начиная от НАЗК, что является прямым грубым нарушением, если Президент так скажет. Назначению в НАЗК занимается Кабмин. Президент туда не может вмешиваться», – подчеркнул Чорновил.

Он добавил, что обращение к Порошенко – это призыв совершить незаконные и неконституционные действия.

«Если перевести эти предложения на человеческий язык, то это будет звучать так: мы очень просим Президента Порошенко под конец его полномочий узурпировать власть, нарушить Конституцию, захватить несвойственные ему властные полномочия и сделать незаконные, неконституционные действия. Это совсем несерьезно. Это по-детски. И меня пугает то, что если эта детскость будет продолжаться в будущем, если Зеленский станет президентом, то посмеяться можно неделю, а дальше смех отойдет. Особенно, когда начнутся международные переговоры», – подчеркнул Тарас Чорновил.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

По состоянию на 16.15 3 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99.99% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.24% избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 15.95% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13.40%. Юрия Бойко поддержали 11.67% избирателей, Анатолия Гриценко – 6.91%, Игоря Смешко – 6.04%, Олега Ляшко – 5.48%.

В целом ЦИК подсчитала 18 893 393 голосов. 1.18% бюллетеней признаны недействительными.

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