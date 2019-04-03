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Новости » События 3 апреля, 2019, 19:33
Оккупанты били из противотанковых и автоматических гранатометов в районе Новотроицкого

С начала текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил боевики дважды обстреливали позиции украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В частности, террористы стреляли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкого.

Также боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Лебединского.

Отмечается, что потерь военных ООС нет.

«На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», – сообщили в ведомстве.

В пресс-центре отмечают, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
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2019-04-03 20:37 :59