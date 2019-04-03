Один из самых загруженных аэропортов мира исправил Kiev на Kyiv

Международный аэропорт Барселоны начал использовать корректное название украинской столицы латиницей Kyiv вместо Kiev.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Twitter.

«Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД #CorrectUA. Отныне один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev», – говорится в сообщении.

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