Один в самолете: счастливый литовец стал единственным пассажиром Boeing 737-800

Житель Литвы Скирмантас Стримайтис во время рейса 16 марта был единственным пассажиром на борту самолета Boeing 737-800, который вмещает 188 пассажиров.

Как сообщает НВ со ссылкой на AP, из Вильнюса в Бергамо (Италия) литовец летел в компании двух пилотов и пяти бортпроводников.

В туристическом агентстве Novaturas объяснили, что забронировали самолет для возвращения группы туристов из Италии в Литву. Чтобы не отправлять пустой самолет, агентство решило продать билеты в один конец. Однако был продан лишь один билет. Стримайтис отметил, что этот полет продолжительностью не более двух часов, был опытом, который случается раз в жизни».

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