Новые проблемы с выплатой пенсий – прогноз-предостережение от нардепа

Пенсионные доплаты от растаможки «евроблях» не уменьшили «дыру» в Пенсионном фонде, которая составляет более 140 млрд грн, поэтому следующие полгода в Украине могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий.

Такой прогноз в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK сделал народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Вадим Ивченко.

Нардеп отметил, что в Украине следует осуществлять пенсионную реформу так, чтобы человек не оставался за чертой бедности. А для того, чтобы должным образом наполнить Пенсионный фонд, необходимы такие шаги, подчеркнул он: либерализация бизнеса, дерегуляция, дешевые кредиты, возможность продажи продукции и выхода на другие рынки, инвестиции, запрет давления правоохранительных органов на бизнес и многие другие.

«С этим нужно работать для того, чтобы у нас расширялась база людей, которые платят налоги, которые занимаются бизнесом», – отметил он.

Вадим Ивченко напомнил, что сегодня «дыра» в Пенсионном фонде составляет более 140 млрд грн.

«И эти пенсионные доплаты от растаможки «евроблях» не уменьшили эту «дыру», а фактически оставили ее на том же уровне. Это означает, что следующие полгода у нас не будет пополнения Пенсионного фонда, и если оно будет уменьшаться, то у нас будут проблемы с выплатой пенсий», – заявил Вадим Ивченко.

Как сообщалось, политолог Александр Палий заявил, что если к власти в Украине придет Владимир Зеленский или иная «олигархическая марионетка», украинцы могут остаться без пенсий и субсидий, поскольку эти средства окажутся в карманах «олигархов-мародеров».

Напомним, средний размер пенсии по состоянию на 1 марта увеличился на 19,3% – до 3033 гривен с 2542 гривен по состоянию на 1 января этого года. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, в результате индексации с 1 марта пенсии повысили 8,972 миллиона пенсионеров из 10,2 млн.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева ранее пояснял, кому из пенсионеров не ждать прибавки, и привел примеры, какой будет индексация пенсионных выплат.

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