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Новости » События 3 апреля, 2019, 23:10
Немцев могут лишать гражданства за боевые действия на Донбассе на стороне террористов

Жителей ФРГ с двойным гражданством могут лишать немецкого паспорта за участие в террористических группировках за рубежом, к числу которых могут быть отнесены и пророссийские боевики на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает DW.

«Правительство Федеративной Республики Германия в среду одобрило предложение министра внутренних дел забирать немецкие паспорта у немцев с двойным гражданством за доказанное участие в боевых действиях за рубежом в составе террористических формирований. Такие меры могут быть применены как против лиц, воевавших в составе ІДІЛ, так и против тех, кто находился в рядах пророссийских боевиков на Донбассе», – говорится в сообщении.

В первую очередь эта инициатива немецкого МВД направлена на то, чтобы не допустить участия жителей ФРГ с двойным гражданством в боях на стороне исламистов на территории Сирии. Однако не исключается и возможность лишать немецких паспортов лиц, чье участие в боевых действиях на стороне террористических формирований на Востоке Украины будет доказано в суде.

 

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Германиябоевикивойна в Донбассеновости Украины
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