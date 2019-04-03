На Прикарпатье полицейский вымогал $5 тысяч за непривлечение к криминалу

Сотрудники СБУ совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным во Львове, и внутренней безопасностью полиции разоблачили на взятке заместителя начальника следственного отделения Тисменицкого отдела полиции Ивано-Франковской области.

Об этом сегодня, 3 марта, сообщил собкор ИA ZIK со ссылкой на пресс-службу управления СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал пять тысяч долларов от жителя Ивано-Франковска за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы завладение транспортным средством и кражу горюче-смазочных материалов.

Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете после получения им второй части взятки в сумме три тысячи долларов. Первую часть злоумышленник получил утром этого же дня.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.