МВФ: Мировая экономика в «деликатной» позиции», но кризиса в ближайшее время не будет

В Международном валютном фонде выразили обеспокоенность замедлением темпов роста мировой экономики в 2019 году, однако там не считают, что новая экономическая кризис начнется в ближайшее время.

Об этом сообщила глава МВФ Кристин Лагард во время пресс-брифинга 2 апреля, передает Громадське со ссылкой на Bloomberg.

«Глобальная экономика сейчас находится в достаточно «деликатной» позиции», – сообщила Лагард.

Она отметила, что основными предпосылками замедления темпов роста экономики мира является замедление экономики Китая, связано прежде всего с торговыми войнами с США. Также на инвестиционном рынке пока царит неуверенность относительно будущей монетарной политики главных центральных банков мира.

МВФ в начале 2019 года ухудшил свой прогноз относительно роста экономики мира в 2019 году до 3,5%, а в 2020 году – до 3,6%. Это уже второе подряд ухудшение прогнозов экономического роста, что вызывает беспокойство у инвесторов.

В случае замедления глобальной экономики спрос на такие товары, как нефть и сталь будет снижаться. Это будет иметь преимущественно негативные последствия для Украины, ведь уменьшатся поступления от внешней торговли, а также объем инвестиций в экономику и государственный долг.

Отметим, что в марте стало известно, что экономика Турции вошла в рецессию.

Торговая война, которую США ведут против Китая, имела негативные последствия для фондовых рынков мира. В частности, в течение 2018 года китайские компании потеряли около 2,4 триллиона долларов, также убытков подвергались американские компании Apple, Ford и другие. Кроме этого, в Китае зафиксировали самый низкий уровень экономического роста за последние 28 лет.

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