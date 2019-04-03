МОН разработало порядок реагирования на случаи булинга

Министерством образования разработан проект Порядка реагирования на случаи булинга (травли) в учреждениях образования и применения мер воспитательного воздействия.

Соответствующий документ обнародован с целью его общественного обсуждения, сообщает портал Образование.

Проектом документа определяется порядок реагирования на случаи булинга в школах, в том числе при наличии подозрения о совершении травли в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса.

Документ определяет четыре проявления булинга в отношении несовершеннолетнего или малолетнего лица в учреждении образования, которые являются основанием для обоснованного подозрения и реагирования, в частности: психологические, физические, экономические и сексуальные.

Авторы документа отмечают, что к булингу следует относить случаи, которые происходят непосредственно в помещении учреждения образования и на прилегающих территориях или за его пределами, в том числе с применением средств электронной коммуникации.

Основанием для реагирования в учреждениях образования на случаи булинга будет заявление или сообщение о случае и/или подозрение его совершение в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица и/или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса.

Документом также определены субъекты реагирования на случаи булинга в школе, механизм деятельности комиссии по рассмотрению случаев булинга и порядок применения мер воспитательного воздействия по отношению к обидчику.

Предложения и замечания по проекту Порядка реагирования на случаи булінгу (травли) в учреждениях образования можно отправлять на электронный адрес savytska@mon.gov.ua.

Общественное обсуждение продлится до 15 апреля.

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