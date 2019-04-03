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Новости » Мир 3 апреля, 2019, 0:10
Мэй согласилась отсрочить Brexit

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости отсрочить Brexit, о чем будет просить представителей ЕС.

Об этом информирует BBC.

«Тереза Мэй будет просить ЕС о продлении срока для осуществления Brexit, чтобы «сдвинуть лед» в парламенте», – говорится в сообщении.

Премьер-министр отметила, что она хочет встретиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, чтобы согласовать план будущих отношений с ЕС.

Но она настаивает на том, что согласованное ею с представителями ЕС соглашение, которое вновь отвергли парламентарии на прошлой неделе, остается на повестке дня.

Тереза Мэй сказала, что хочет, чтобы расширение срока Brexit было как можно короче – до 22 мая, чтобы Британии не пришлось участвовать в европейских выборах.

По итогам саммита стран-членов ЕС в ночь на 22 марта Евросоюз согласился отсрочить Brexit с 29 марта до 22 мая, но при условии, что британская Палата общин проголосует за соответствующее соглашение на следующей неделе. Если голосование провалится, Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.

Как сообщалось, вчера на ежедневном брифинге с журналистами в Вестминстере пресс-секретарь премьер сказал, что Тереза Мэй по-прежнему выступает против второго референдума ЕС «при любых обстоятельствах». Он также повторил, что премьер «не готова отменить статью 50», то есть отменить Brexit.
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ЕСВеликобританияновости мираТереза МэйBrexit
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