«Львов определился, а Вы?». Львовяне требуют публичной позиции Садового относительно второго тура

Ряд авторитетных львовян призвали городского председателя Львова Андрея Садового публично озвучить свою позицию относительно того, кого из кандидатов в Президенты он поддержит во втором туре.

Об этом говорится в обращении, которое есть в распоряжении ИA ZIK.

«31 марта для Украины не просто день выборов Президента, а день выбора дальнейшего пути развития украинского государства. Событие становится точкой геополитического выбора украинцев. Уже очевидно, что Кремль готовил свой сценарий на выборах в Украине: протянуть до второго тура двух промосковских кандидатов (Зеленского и Тимошенко), с которыми Путину проще удовлетворить имперские амбиции России. Московская режиссура не прошла. Особенно ощутимо «сломали» планы Кремля на Львовщине, которая стала форпостом украинства, где ни митинги Тимошенко, ни популистская риторика олигархических каналов не дали желаемых результатов. Львов, в далеком 1991 году, единодушно поддержал Черновола, сегодня город Льва поддержал Главнокомандующего.

Возникает единственный вопрос: Львов определился, Львов за Порошенко, а определился ли Садовый? Политик, который долгое время создает образ проевропейского проповедника Украины, должен публично заявить: господин Садовый поддерживает Зеленского – ставленника беглого олигарха, Порошенко – Верховного Главнокомандующего воюющей Украины. Господин мэр, впервые в жизни, без завуалированных фраз и просчетов – объявите свою позицию, львовяне должны знать с кем Вы, и что снова не будете выжидать, чтобы наконец быть с победителями, как это уже было во время Революции Достоинства?!», – говорится в обращении к А.Садовому.

Текст обращения подписали: Игорь Калинец, Ярослав Кендзер, Ореслава Хомик, Валерий Калинюк, Петр Шкрабюк, Богдан Железняк, Роман Гунда, Григорий Дунас, Мирок Герцик, Владимир Середа, Борис Билинский, Степан Яхницкий, Игорь Держко.

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