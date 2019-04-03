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Новости » Общество 3 апреля, 2019, 15:38
Летом в Украине начнут государственное регулирование цен на определенные лекарства, – Супрун

В Украине с 1 июля 2019 года планируется ввести государственное регулирование цен на лекарства из Национального перечня лекарственных средств.

Об этом сказала министр здравоохранения Ульяна Супрун во время заседания Кабинета Министров 3 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«От 1 июля 2019 года будет введено государственное регулирование цен на некоторые международные непатентованные названия препаратов и действующих веществ лекарственных средств, включенных в Национальный перечень. Это будет реферирование цен на лекарства с такими странами, как Польша, Словакия, Чешская Республика, Венгрия, Латвия», – сказала Супрун.

По ее словам, будут введены предельные процентные регрессивные наценки на препараты, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, в зависимости от суммы стоимости этих препаратов.

«Будет также принято распоряжение Кабмина об одобрении концепции реализации госполитики относительно предотвращения фальсификации лекарственных средств и утверждении плана мероприятий. Это касается внедрения единой системы мониторинга оборота лекарственных средств и постепенного введения маркировки контрольными идентификационными знаками упаковок лекарств. Через 2 декодирования мы сможем следить за лекарственным средством от момента выпуска от производителя (или пересечения границы) к пациенту», – сообщила Супрун.

Напомним, Супрун рассказала, как можно получить бесплатные лекарства по электронному рецепту.
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лекарствановости УкраиныУльяна Супрунмедицина
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