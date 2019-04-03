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Новости » События 3 апреля, 2019, 1:07
КПВВ «Гнутово» закроют на несколько дней

Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» на линии разграничения закроют на 3 дня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«В период с 5 по 7 апреля КПВВ «Гнутово» будет закрыт на реконструкцию. Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключение к сетям электро - и водоснабжения и водоотведения», – говорится в сообщении.

На КПВВ уже смонтированы новые модули для паспортного и фискального контроля, завершается строительство укрытий и навесов-накопителей для людей, которые следуют через линию разграничения.

В штабе ООС отметили, что реконструкция КПВВ «Гнутово» позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность.
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КПВВ Гнутовоновости УкраиныООС
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