Корчинская объяснила, чем страшный формат дебатов Зеленского и Порошенко

С другой стороны патриоты думают, что Зеленскому будет трудно выдержать дебаты с Порошенко, однако он актер, у него очень много клише, он будет все переводить на шутки.

Об этом в эфире программы «Vox populi» (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявила заявила народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская.

Ведущий программы поинтересовался, для нее важно, чтобы Петр Порошено и Владимир Зеленский приняли участие в дебатах. В ответ госпожа Корчинская сказала, что да, это важно для любого народа и государства, чтобы дебаты проходили.

«И, к сожалению, та аудитория, которая за него голосует, она просто против, те, которым это по приколу им это, возможно, и понравится», – отметила народная избранница.

Также, по ее словам, нужно понимать, что Игорь Коломойский лепил образ Зеленского с Олега Ляшко, с которым в свое время воевал. По ее мнению, Коломойский подумал, что если этот политический клоун прошел в парламент, то это удачная модель, которой можно воспользоваться.

«Если люди за такое голосуют, то почему бы не раскрутить уже профессионального актера, который имеет только сериальный имидж? А наряду с этим оказалось, что почти за 5 лет войны народ Украины находится преимущественно в телевизионной матрице», – Корчинская.

В частности, госпожа Корчинская отметила, что украинцы не видят, какова реальная жизнь на фронте и что до сих пор происходит в Донецкой и Луганской областей. Эти люди выбирают себе телевизионный мир не понимая последствия и это страшно.

«Страшно, когда идет война. Такие эксперименты не были бы страшными для нашей страны, если бы не было войны. А из-за того, что у нас военные действия, каждый день есть раненые и убитые, такой выбор это страшно, в первую очередь для государственности страны», – убеждена гостья программы.

К слову, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

Таким образом, по состоянию на 16:00 3 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 97 территориальных избирательных округов.

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