Комиссар Совета Европы Москалькова посетили украинских моряков в СИЗО «Лефортово»

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетили украинских военных моряков в СИЗО «Лефортово».

Об этом говорится на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Как отмечается, встреча с пленными моряками прошла 3 апреля

В сообщении сказано, что у Миятович была возможность задать морякам вопросы об условиях содержания, состояния здоровья и оказании медицинской помощи.

«Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, ежедневно они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места. Они также получают продукты питания от родственников, имеют личные счеты, за которые могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены. Кроме того, заключенные имеют возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами и вести переписку с родственниками», – утверждается в информации.

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