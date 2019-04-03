Какую роль на выборах сыграли обещания для пенсионеров, – высказался экс-кандидат

Во время президентских выборов обещания пенсионерам не играли решающей роли, избиратели руководствовались другими факторами.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политик Игорь Шевченко.

На вопрос ведущего о том, насколько обещания для пенсионеров повлияли на результаты голосования, господин Шевченко сказал, что на выборах на это больше повлияли другие факторы. По его мнению, люди устали от обещаний, они смотрят на другие факторы, в том числе и пенсионеры.

«Как видим, Каплин обещал в четыре раза снизить цену на газ и большие пенсии, но набрал очень мало голосов. Я даже не ожидал, что народный депутат наберет так мало голосов», – отметил политик.

Однако гость программы добавил, что также сам обещал повышение пенсий, потому что считает, что сегодняшние пенсии являются жалкими и унижают пенсионеров. Кроме этого в его программе были другие типичные обещания кандидатов в президенты.

«Я обещал продавать нашим гражданам газ и уголь по себестоимости, потому что все граждане Украины являются владельцами недр. Я убежден, что это возможно осуществить. И когда я стану президентом, я это все сделаю, это же не последние президентские выборы», – пообещал Шевченко.

К слову, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

Таким образом, по состоянию на 16:00 3 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 97 территориальных избирательных округов.

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