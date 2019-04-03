Гривня резко выросла относительно доллара и евро

Национальный банк Украины на среду, 3 апреля, укрепил официальный курс гривни на 22 копейки – до 26,9742 гривни за доллар против 27,1909 гривни за доллар во вторник.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 26,9742 грн за доллар против 27,1909 грн за доллар во вторник, курс гривны к евро установлен на уровне 30,2111 грн против 30,5517 грн накануне.

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