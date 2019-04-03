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Новости » Политика 3 апреля, 2019, 16:00
Геращенко Зеленскому: Законы меняет не Президент, а Верховная Рада

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко объяснила команде Зеленского, которая выдвинула требование Порошенко относительно изменения нескольких законов, которые меняют депутаты, а не Президент.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Штаб Зеленского обратился к президенту Порошенко с требованием немедленно отменить е - декларирование для общественных активистов. Напомню Зе - команде (ибо Зе кандидат на концертах)- изменения в законы принимает ВР, а не президент. Президент Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как безотлагательный законопроект об отмене е - декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Ю. Тимошенко. ВР эти голосования успешно провалила», – пишет Геращенко.

Она добавила, что команда Порошенко голосовала за оба законопроекта. Хотя, к примеру, члены партии УКРОП, в частности кандидат в президенты Александр Шевченко, который молится за Зеленского, не проголосовал.

«Не хочу вас расстраивать, зе - команда, но такая же смешная ситуация и за голосование в первом чтении законопроекта о выборах в парламент. Начните с себя и призовите своих депутатов – фанов и критиков П голосовать ЗА, а не зе», – добавляет Геращенко.

По ее словам, чрезвычайно нужны сейчас профессиональные дебаты, в частности, относительно полномочий ветвей власти.

Напомним, в штабе Зеленского обнародовали свои требования к Порошенко.
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Петр ПорошенкоВерховная РадаИрина ГеращенкоВладимир Зеленскийновости Украиныновости политики
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