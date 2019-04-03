Евровидение-2019: Утвержден порядок выступлений участников в двух полуфиналах конкурса

Утвержден порядок выступлений участников Евровидения-2019 в первом и втором полуфиналах конкурса.

Об этом сообщает Eurovision Ukraine в Facebook.

Фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya

14 мая, в первом полуфинале «Евровидения-2019» представители стран-участниц будут выходить на сцену под такими номерами:

1. Кипр

2. Черногория

3. Финляндия

4. Польша

5. Словения

6. Чехия

7. Венгрия

8. Беларусь

9. Сербия

10. Бельгия

11. Грузия

12. Австралия

13. Исландия

14. Эстония

15. Португалия

16. Греция

17. Сан-Марино

Во втором полуфинале, 16 мая, конкурсанты выйдут в следующем порядке:

1. Армения

2. Ирландия

3. Молдова

4. Швейцария

5. Латвия

6. Румыния

7. Дания

8. Швеция

9. Австрия

10. Хорватия

11. Мальта

12. Литва

13. Россия

14. Албания

15. Норвегия

16. Нидерланды

17. Северная Македония

18. Азербайджан

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