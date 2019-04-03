Доллар по 50 после выборов, – депутат оценил реальность угрозы

Не нужно пугать общество тем, что их голосование повлияет на экономическую ситуацию в стране.

Это отметил мэр города Славутич в 1990-2015 годах, депутат Киевского областного совета Владимир Удовиченко в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Депутат Киевского областного совета прокомментировал мнение о вероятности роста доллара до 50 гривен после выборов, в зависимости от результатов голосования. Он предполагает, что такими заявлениями политики пытаются влиять на выбор граждан.

«Не нужно пугать общество тем, что их голосование повлияет на экономическую ситуацию в стране. Ведь экономический климат в большей степени зависит от государства, от организации общественных отношений. Государство должно внедрять новые элементы и брать на себя ответственность за изменение системы», – считает Владимир Удовиченко.

Он уверен, что украинцы не должны мириться с таким уровнем коррупции, который сейчас есть в Украине.

«Нужно признать, что в государстве действует олигархический, чрезмерно паразитический капитализм. Мы должны нарисовать дорожную карту и изменить эту ситуацию.

А выборы дают возможность это сделать как небольшой элемент демократии, который все же работает. И именно такие результаты первого тура – это реакция на то, в каком государстве мы живем», – констатировал Владимир Удовиченко.

Напомним, председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин отметил, что не ожидает тревожных событий на валютном рынке. В ближайшие несколько месяцев, по его прогнозам, не стоит ожидать серьезных изменений с курсом валют.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.