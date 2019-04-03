Дело по госизмене Януковича во второй раз направили в апелляционный суд

Оболонский райсуд Киева во второй раз направил дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича к Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщает Укринформ.

Пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко подтвердила эту информацию.

Она напомнила, что это дело уже однажды направляли в Киевский апелляционный суд. Но тогда его вернули обратно из-за того, что представители Януковича подавали заявления об исправлении опечаток, допущенных, по их мнению, в приговоре суда, и подавали заявления о разъяснении решения суда.

«В связи с необходимостью рассмотрения судом первой инстанции дело было возвращено. Уже мы рассмотрели и заявления об исправлении описок, поданные адвокатами, и заявления о разъяснении решения суда. Мы отказали защитникам, дождались окончания срока на апелляционное обжалование, собрали апелляционные жалобы, все представленные, и дело поехало в Киевский апелляционный суд на рассмотрение всех поданных апелляционных жалоб», – добавила Свинаренко.

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