Дебаты на «Олимпийском» – Зеленскому спрогнозировали роль Януковича

Подобная ситуация с дебатами была в Украине в 2004-м году. Многие считали, что когда Янукович и Ющенко встретятся на дебатах, то Янукович проиграет. Но в итоге Янукович вышел победителем из дебатов.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK рассказал политолог Константин Бондаренко.

Отвечая на вопрос ведущей, примет ли Президент Порошенко вызов Зеленского и придет ли на дебаты на НСК «Олимпийский», политолог отметил следующее:

«В течение двух дней в окружении Президента раздумывали, примет ли Зеленский их приглашение и придет на дебаты. Но призвав Порошенко на дебаты, Зеленский фактически вернул бумеранг в сторону Президента. Теперь Президенту нужно что-то с тем сделать: согласиться или нет», – отметил Константин Бондаренко.

Политолог убежден, что на дебаты Зеленского и Порошенко ждет вся страна, потому что это два разных стиля общения.

«Президент будет пытаться дискутировать, а Зеленский будет откровенно «троллить». Этим самым он может выбить у Президента оружие и таким образом обезоружить его», – считает гость программы.

Константин Бондаренко обратил внимание на то, что подобная ситуация уже была в Украине, в частности в 2004-м году.

«Многие считали, что когда Янукович и Ющенко встретятся на дебатах, то Янукович проиграет. Но в итоге Янукович вышел победителем из дебатов», – напомнил Бондаренко.

Как известно, Владимир Зеленский заявил, что не испугался и готов к дебатам с действующим Президентом Петром Порошенко. Он добавил, что имеет определенные условия для проведения дебатов, в частности хочет провести их на НСК «Олимпийский», открыто перед народом Украины. Все каналы, по его словам, имеют право транслировать вживую, а все журналисты имеют право присутствовать.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

По состоянию на 16.15 3 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99.99% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.24% избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 15.95% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13.40%. Юрия Бойко поддержали 11.67% избирателей, Анатолия Гриценко – 6.91%, Игоря Смешко – 6.04%, Олега Ляшко – 5.48%.

В целом ЦИК подсчитала 18 893 393 голосов. 1.18% бюллетеней признаны недействительными.

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