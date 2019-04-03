Дебаты должны убрать виртуальные образы и проявить реальных кандидатов, – эксперты

Дебаты между Порошенко и Зеленским помогут сравнить содержательное наполнение их кампаний и розвиртуализировать образ лидера рейтингов. От этого будет зависеть и осознанный выбор значительной части украинцев во втором туре выборов Президента.

Об этом шла речь во время круглого стола «Первый-второй тур выборов: итоги, прогнозы, сюрпризы», который состоялся в пресс-центре ИА «Украинские Новости» по инициативе ОО «Украинский Центр общественного развития».

Руководитель политико-правовых программ ОО «Украинский Центр общественного развития» Игорь Рейтерович считает, что Украине удалось избежать рисков, которые могли помешать избирательному процессу в первом туре.

«Легитимность выборов подтверждается мировым сообществом, заявлениями МВД Украины и отношением самих граждан», – подчеркнул политолог.

В то же время, политолог Андрей Ермолаев отметил, что на выборах до сих пор наблюдался лишь конфликт имиджей, а не программ.

«Мы наблюдаем медиа-милитаризацию и информационный тоталитаризм. С точки зрения управления политическим процессом, это удобно, а вот с точки зрения сознательного выбора – вопрос. Избиратели не отличают реального политика и театральный образ. Владимир Зеленский побил все рекорды присутствия в медиа. Фильм с его участием стал политической программой в форме образа. Но конфликт программных альтернатив, а не имиджей, так и не состоялся», – считает политолог.

Кроме того, психолог Лариса Литвинова отметила, что в этой избирательной кампании наблюдается ряд психологических феноменов. В частности – общая усталость, вызванная милитаризацией, низким уровнем жизни, и желание освободиться от этого состояния.

«Старые лица этого дать не могут, отсюда и эмоциональное неприятие старых образов. Здесь избирателям удачно подложили виртуально сконструированный образ, но вопрос, кто будет разыгрывать «карту джокера»?», – говорит Лариса Литвинова.

Председатель ОО «За демократию через право», член ІХ Венецианской комиссии Марина Ставнийчук подчеркнула, что значительная часть избирателей ждет прямых дебатов между кандидатами, которые вышли во второй тур.

«Проведение дебатов является требованием закона, хотя и нет санкции за игнорирование этой нормы. Однако сейчас это – запрос самого общества, которое хочет видеть сущностное наполнение деятельности кандидатов», – подчеркнула она.

С ней согласился политолог Игорь Рейтерович.

«Дебаты – это вопрос общественного запроса, а не взаимоотношений двух кандидатов. Во втором туре будет происходить конкуренция кандидатов не тех, кто голосует эмоциями, а за те 10%, которые делают свой выбор рационально», – отметил Рейтерович.

В свою очередь политтехнолог, консультирующий Владимира Зеленского – Дмитрий Разумков заверил, что его кандидат планирует принять участие в дебатах. Брак живого общения с журналистами и избирателями он объяснил насыщенным графиком тура Зеленского и нехваткой организационных ресурсов штаба.

Однако директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович считаете, что у предполагаемого нового президента будет короткий промежуток времени, за который он должен показать волю к переменам.

«Явка молодежи по сравнению с прошлыми парламентскими выборами, возросла в 1,4 раза. Запрос на изменения остается очень большим, каждый третий избиратель готов рисковать. Однако после больших ожиданий часто наступают большие разочарования. Каждый украинский президент это почувствовал на себе. «Медовый месяц» власти составляет 6-9 месяцев. Если за это время ощутимых изменений не будет, стартовая доверие исчезает», – падкреслив Антипович.

Как известно, 31 марта в Украине прошло голосование на очередных выборах Президента. По данным, национального экзит-пола National Exit Poll’2019, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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