«Даю вам 24 часа, думайте»: Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что не испугался и готов к дебатам с действующим Президентом Петром Порошенко.

Соответствующее видеообращение в Facebook выложила Команда Зеленского.

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь – нет, я это не вы в 2014 году», – сказал Зеленский.

Добавив также, что имеет определенные условия для проведения дебатов. Он отметил, что хочет провести дебаты на НСК «Олимпийский», открыто перед народом Украины. Все каналы, по его словам, имеют право транслировать вживую, а все журналисты имеют право присутствовать.

Зеленский также призвал Порошенко из уважения к по крайней мере трети граждан сказать, что идет на дебаты не с «быдлом», не с «марионеткой Кремля или Коломойского», не с «клоуном», не с «ватником», а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

«Даю вам 24 часа, думайте», – резюмировал Владимир Зеленский.

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