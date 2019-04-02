Израильская компания купила украинский стартап в области искусственного интеллекта

Израильская компания Perion Network купила украинский стартап Septa Communications, разработчика проекта Captain Growth, за 3,75 миллиона долларов.

Об этом сообщается в пресс-релизе Perion Network, передает Экономическая Правда.

Septa Communications – украинский стартап, основанный предпринимателями Дмитрием Билашом и Дмитрием Плешаковым в 2017 году. Их проект Captain Growth – это искусственный интеллект, способный анализировать рекламу и в несколько кликов управлять маркетинговой активностью клиентов.

Часть из 3,75 млн долларов будут выплачены наличными при поглощении компании. Оставшаяся часть суммы привязана к достижению определенных KPI в следующие два года с момента заключения соглашения.

Perion Network предоставляет рекламные решения для издателей и брендов.

«Благодаря запатентованной технологии Captain Growth – Value Unlock – наша синхронизация даст брендам важную возможность получить выгоду из того, что самые эффективные инструменты будут предоставлены нужным пользователям в нужное время – для беспрецедентного межканального взаимодействия», – заявили в компании.

Отмечается, что приобретение стартапа не окажет существенного влияния на финансовые результаты Perion Network.

Добавим, по мнению ученого, новая биотехнология позволит людям, которые живут сегодня, дожить до 1000 лет.

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