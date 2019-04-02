live
Aнонси
Дмитро Разумков, політтехнолог, політичний аналітик у програмі Drozdov 02.04.19 о 23:00
Дмитро Разумков, політтехнолог, політичний аналітик у програмі Drozdov 02.04.19 о 23:00
2 апреля, вторник
Кость Бондаренко, політичний експерт у програмі «Hard з Влащенко» 03.04.19 о 20:00
Кость Бондаренко, політичний експерт у програмі «Hard з Влащенко» 03.04.19 о 20:00
3 апреля, среда
Олена Шоптенко, хореограф у програмі «Перші Другі» 03.04.19 о 22:30
Олена Шоптенко, хореограф у програмі «Перші Другі» 03.04.19 о 22:30
3 апреля, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Львов 2 апреля, 2019, 20:14
Во Львове проводят расследование из-за странного заболевания детей в садике

Специалисты городского лабораторного центра МЗ и работники Госпродпотребслужбы Львова будут расследовать, почему в садике №130 одновременно у нескольких детей началась тошнота и рвота.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«По информации руководителя ЗДО № 130, что на ул. Трилевского, 9, 29 марта, во второй половине дня поступили обращения воспитателей об ухудшении самочувствия воспитанников. Дети жаловались на тошноту и рвоту. Сейчас проводят эпидемиологическое расследование», – говорится в сообщении.

Известно, что детей изолировали. Четверо из них попали в больницу. Одного уже выписали.

С целью проведения санитарной обработки, дезинфекции, кварцевание помещений, мытье игрушек с 1 апреля сад № 130 временно прекратил функционирование.

Напомним, во Львовском детском садике отравились дети, вероятно, блюдом из мяса.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Львовинцидентновости Украиныдетсад
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-04-02 22:43 :37