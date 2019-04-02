Во Львове проводят расследование из-за странного заболевания детей в садике

Специалисты городского лабораторного центра МЗ и работники Госпродпотребслужбы Львова будут расследовать, почему в садике №130 одновременно у нескольких детей началась тошнота и рвота.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«По информации руководителя ЗДО № 130, что на ул. Трилевского, 9, 29 марта, во второй половине дня поступили обращения воспитателей об ухудшении самочувствия воспитанников. Дети жаловались на тошноту и рвоту. Сейчас проводят эпидемиологическое расследование», – говорится в сообщении.

Известно, что детей изолировали. Четверо из них попали в больницу. Одного уже выписали.

С целью проведения санитарной обработки, дезинфекции, кварцевание помещений, мытье игрушек с 1 апреля сад № 130 временно прекратил функционирование.

Напомним, во Львовском детском садике отравились дети, вероятно, блюдом из мяса.

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