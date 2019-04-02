В Ивано-Франковске на заводе «Карпаты» ищут взрывчатку

Сегодня, 2 апреля, в Ивано-Франковске начальнику безопасности ГПО «Карпаты», что в микрорайоне Пасечная, на электронную почту пришло сообщение, что на территории предприятия заложено взрывное механизм с часовым механизмом.

Об этом сообщает «Галка».

В 8:48 мужчина позвонил на 102. Работников завода эвакуировали, работают взрывотехники, идет проверка.

ВО «Карпаты» – крупнейший завод в городе. На нем работает более трех тысяч человек. Основная деятельность – производство кабельно-проводной продукции для автомобилей иностранного производства.

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