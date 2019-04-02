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Новости » Киев 2 апреля, 2019, 14:15
В теплицах зоны отчуждения расцвело денежное дерево и каллы

В чернобыльских теплицах цветут и очаровывают своим ароматом белые каллы, декоративный гранат и даже денежное дерево.

Об этом Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщает на своей странице в Фейсбуке.

«Если вы никогда не видели, как цветет денежное дерево, эти фото – для Вас!», – говорится в заметке.

Отметим, зону отчуждения облюбовали редкие птицы. А 75 видов фауны Чернобыльский радиационно-экологического биосферного заповедника внесены в Красную книгу Украины.
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