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Новости » Экономика 2 апреля, 2019, 13:25
В. Пинзеник: Монетизация субсидий – это перспектива уничтожения монополии на рынке продажи газа

Народный депутат Виктор Пинзеник отметил, что одна из причин монетизации субсидий – переспектива уничтожение монополии на рынке продажи газа.

Об этом Виктор Пинзеник написал на своей странице в Фейсбуке.

«В последнее время меня часто спрашивают о необходимости монетизации субсидий. Многие мотивирует такое решение политическими обстоятельствами. Хотя эта связь не больше, чем приход весны в избирательный период.

Когда говорят о поощрение экономии энергоресурсов, то это лишь одна из причин. Но есть другая, не менее важная. Речь идет о перспективе уничтожения монополии на рынке продажи газа. До сих пор (до монетизации) субсидии перечислялись поставщику газа. И это было просто, потому он один. Если их станет несколько и потребители будут иметь возможность выбирать, уследить за выбором каждой семьи (кому перечислить деньги) станет невозможно. Поэтому деньги надо выдать на руки людям.

Звучат мнения, что это порождает риск использования денег на другие цели. Он, конечно, существует. Особенно в условиях, когда полчище украинских политиков-популистов призывают не платить по обязательствам, и в первую очередь за газ. И без этого решения невозможно избавиться от монопольного навязывания нам в платежках непонятных расходов, коэффициентов, доплат и др. Выбор порождает состязательность за покупателя.

А каждый из нас должен понимать, что никто другой, кроме нас самих, не должен отвечать по нашим обязательствам», – написал Виктор Пинзеник.
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субсидииВиктор Пинзеникновости Украиныновости экономики
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2019-04-02 14:29 :54