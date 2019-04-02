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Новости » События 2 апреля, 2019, 20:35
В Николаеве экстренно закрывают детскую инфекционную больницу – здание аварийное

В Николаеве решили срочно закрыть детскую областную инфекционную больницу, ведь ее здание находится в аварийном состоянии.

Об этом сообщают Novosti-N.

Известно, что здание начало разрушаться в марте этого года.

Председатель местной ОГА Алексей Савченко распорядился эвакуировать всех из здания и закрыть к нему доступ.

Сейчас там находится 54 больных, 34 из которых надо эвакуировать. Их примут в другой больнице.

Сейчас в Николаеве планируют построить новый корпус больницы за два месяца. Деньги на это пойдут из резервного фонда.

Вероятная причина, почему здание начало разрушаться – изменение уровня грунтовых вод.

Кроме того, в Николаеве бешеный пес покусал 12 человек.
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НиколаевдетиУкраинановости Украинымедицина
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