В НБУ сообщили, как будут работать банки в праздничные дни

Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей НБУ и банковской системы в связи с переносом рабочих дней в 2019 году.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Так, дни работы системы электронных платежей нбу переносятся с: вторника 30 апреля – на субботу 11 мая; понедельника 30 декабря – на субботу 21 декабря; вторник, 31 декабря – на субботу 28 декабря.

При необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря 2019 года банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

Также банки должны: уведомить клиентов о собственный режим работы в дни, которые указываются выше; организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличностью различных номиналов.

Соответствующий регламент утвержден решением правления Национального банка Украины от 01.04.2019 №249.

График работы банков в праздничные дни

Кабинет Министров рекомендовал в 2019 году перенести 3 рабочих дня, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования.

Так, вторник, 30 апреля, предлагается перенести на субботу, 11 мая (1 мая – День труда).

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