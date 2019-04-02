В Национальной полиции «работает» 929 собак

В кинологической службе полиции работает 929 служебных собак.

Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook.

«646 кинологов по всей стране вместе со своими четвероногими помощниками разыскивают преступников, патрулируют города, находят взрывчатку, оружие и наркотики... Всего в кинологической службе полиции 929 служебных собак, больше всего – розыскных, их 390», – говорится в сообщении.

Отмечается, что служебные собаки есть в центрах главных управлений Нацполиции. Собаки также помогают взрывотехникам, патрульным, работникам КОРД и полиции охраны.

«За прошлый год кинологи обнаружили 325 единиц огнестрельного оружия, 303 килограмма наркотиков и 1,5 тысячи взрывных устройств. Также полицейские-кинологи со служебными собаками осуществили более 26 тысяч выездов на места происшествий и способствовали раскрытию почти 13 тысяч преступлений», – отметили в ведомстве.

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