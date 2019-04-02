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Новости » Киев 2 апреля, 2019, 0:41
В Киеве охранник супермаркета железной трубой избил подростка

Охранник супермаркета избил 17-летнего подростка железной трубой. Инцидент произошел в Киеве еще в начале октября 2018 года. Сейчас прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру города Киева.

27-летний мужчина был инспектором по безопасности супермаркета и во время словесной перепалки с несовершеннолетними посетителями взял металлическую палку и ударил по лицу одного из несовершеннолетних.

В результате этого удара парень лишился верхних зубов и получил травмы лица.

По предварительному расследованию охранник подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья).

Сейчас местная прокуратура обвинительный акт в отношении охранника направила в суд. При этом потерпевшая сторона требует компенсацию в размере 200 тысяч гривен.
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Киевизбиениесупермаркетновости Украиныподросток
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2019-04-02 04:31 :43