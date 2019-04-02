В Киеве более десяти улиц подняли максимальную скорость движения

С 1 апреля по 1 ноября на 17 улицах Киева разрешенная скорость движения до 80 км/час.

Об этом говорится в решении Киевского городского совета.

Увеличили скорость движения на таких участках:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в пределах г.Киев);

просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. А. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Там добавляют, что эти 17 участков являются наиболее приспособленными для интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.

При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на прежнем уровне, считают чиновники.

Добавим, В Киеве неизвестный «утер нос» Киевавтодору.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.