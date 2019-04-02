В Дрогобыче и Стебнике за Порошенко проголосовали 13475 избирателей

В Дрогобыче и Стебнике во время первого тура выборов Президента Украины работало 35 избирательных участков, где общее количество зарегистрированных избирателей составляла 66836 человек.

Об этом сообщает собкор IA ZIK.

О результатах выборов на уровне Дрогобыча и Стебника вчера, 1 апреля, во время еженедельного совещания городского головы с руководителями структурных подразделений, коммунальных предприятий ГМР и госучреждений города сообщил начальник отдела ведения государственного реестра избирателей ВК ГМР Богдан Николаишин.

Как информировал чиновник, участие в выборах приняло 41547 избирателей, что составляет 63%.13475 избирателей – 32,43% – отдали свои голоса за Петра Порошенко, 10177 избирателей – 24,5% – проголосовали за Анатолия Гриценко, 6059 избирателей – 14,5% – за Юлию Тимошенко, 4902 избирателей – 11,8% – за Владимира Зеленского, 1854 избирателей – 4,5% за Руслана Кошулинского.

Как отметил Богдан Николаишин, существенных нарушений на избирательных участках Дрогобыча и Стебника в день выборов зафиксировано не было.

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