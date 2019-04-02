В Черное море НАТО ввело шесть кораблей

По состоянию на 1 апреля в Черном море находятся одновременно шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2). Эксперты считают такое многочисленное присутствие беспрецедентным фактом.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук главный редактор информагентства Black Sea News Андрей Клименко.

«Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews.net сообщает о беспрецедентном факе: на 1 апреля 2019 года в Черном море находятся одновременно 6 фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2). Как мы сообщали, утром в Одессу зашли фрегат Королевских ВМС Канады – HMCS «Toronto» (FFH 333) и фрегат ВМС Испании – ESPS «Santa Maria» (F-81). Чуть позже 01.04.19 до грузинского порта Поти зашли: флагман фрегат «HNLMS Evertsen» (Нидерланды), фрегат «TCG Yildirim» (Турция), фрегат «BGS DRAZKI» (Болгария) и фрегат «ROS Regele Ferdinand» (Румыния). Обычный состав SNMG2 за годы ее существования – 4-8 фрегатов + 1 корабль снабжения. Сегодня впервые имеем 12 (!) вымпелов (7 фрегатов, 4 корвета + плавбаза)...», – говорится в сообщении.

По сообщениям грузинских СМИ, – информирует Андрей Клименко, – командующий соединением контр-адмирал Будевейн Бутс сказал журналистам: «То, что Россия, используя силу, изменила границы, для нас неприемлемо. И именно с учетом активной агрессивности, которую осуществляет Россия, мы увеличили свое представительство в Черноморском регионе. Наша цель – укрепить отношения с Грузией. Мы и в прошлом проводили учения вместе с морскими силами Грузии, и планируем это и в будущем».

По словам контр-адмирала, корабли НАТО останутся в порту Поти до 4 апреля и вместе с департаментом береговой охраны МВД Грузии примут участие в морских учениях.

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