«Укрзализныця» подала иск против банка Ахметова на 1 миллиард

«Укрзализныця» подала иск к банку «ПУМБ» о взыскании 1,05 миллиарда гривен по трем кредитным договорам от 2013 года, заключенным с госпредприятием «Донецкая железная дорога».

Об этом пишет Finbalance.

Хозяйственный суд Киева открыл соответствующее производство по иску 22 марта.

В 2016 году Хозсуд Киева удовлетворил иск Пумба «Укрзализныци» и решил взыскать с ответчика в качестве правопреемника «Донецкой железной дороги» 22 млн долларов задолженности (549 млн грн) по этим же кредитным договорам.

Киевский апелляционный хозсуд оставил без изменений это решение, а Высший хозсуд отменил и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (учитывая то, что процесс прекращения ГП «Донецкая железная дорога» не был завершен).

Рассмотрение этого спора продолжалось в 2018 году, в т.ч. назначалась судебная экспертиза, через что производство по делу останавливалось.

Кроме того, в 2016 году Хозсуд Киева своим решением, которое было оставлено без изменений Киевским апелляционным хозсудом и Высшим хозсудом удовлетворил иск «Таскомбанка» к «Укрзализныце» и «Донецкой железной дороги» в деле о взыскании 5,4 млн долларов задолженности.

В 2017 году Верховный Суд эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

В сентябре 2018 года Хозсуд Киева отказался удовлетворить соответствующий иск «Таскомбанка» и обязал банк вернуть «Укрзализныци» 140 млн грн, уплаченных железнодорожной компанией «Таскомбанка» в рамках исполнения судебного решения по этому делу, вынесенного в 2016 году.

Вместе с тем, в ноябре 2018 года Северный апелляционный хозсуд по ходатайству «Таскомбанка» отменил решение суда первой инстанции о возврате банком 140 млн грн для «Укрзализныци».

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