У Зеленского рассказали о планах ГПУ, СБУ и ГФС

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают, что Генпрокуратуру, СБУ и Государственную фискальную службу следует «запустить заново» после масштабной кадровой чистки.

Об этом заявил член команды Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк, передает «Интерфакс-Украина».

«Прокуратура – провал, суды – провал, СБУ – провал, ГФС – полный провал! Поэтому наш подход к реформированию и Генпрокуратуры, и всех органов, которые я перечислил, – полностью искоренить этот вирус и старых подходов, который там находится вместе с людьми, и запустить эти структуры заново», – сказал Данилюк.

Член команды Зеленского добавил, что модели «перезапуска» ГПУ и СБУ уже определены, а также отметил, что должен быть изменен закон о госслужбе, чтобы она больше напоминала работу в частном секторе, была более гибкой и эффективной.

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