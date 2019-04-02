У Запада складывается впечатление, что Зеленский не имеет ни программы, ни команды, – Огрызко

Многие западные политики не имеют ответа на вопрос, кто такой Владимир Зеленский. Для них Петр Порошенко – понятная фигура. Любая власть на Западе поддерживает «прогнозируемое» руководство в Украине. Ведь эксперименты на фоне российской агрессии – большой риск.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказал министр иностранных дел Украины в 2007-2013 годах Владимир Огрызко.

Он подчеркнул: международное сообщество уже признало выборы в Украине демократическими, конкурентными и соответствующими всем стандартам. Это – важный сигнал, «в отличие от того, что происходит у наших соседей» – России и Беларуси.

«Это четкий водораздел между демократическим и авторитарным и тоталитарным миром», – отметил Огрызко.

Комментируя реакцию Запада на наших победителей первого тура, он отметил: насчет Порошенко, она понятна. Ведь за границей для многих стабильность является козырем.

«С этой ситуацией значительно легче жить, чем, когда ты не знаешь, чего ждать от будущего партнера», – считает экс-министр.

Но для многих западных политиков встал вопрос, кто такой Зеленский. Они пока не получили на это ответа.

«Судя по тому, что его идеолог, советник господин Разумков говорит о ненужности проведения дебатов, у многих не только здесь, но и за границей складывается впечатление, что ни программы, ни команды у этого кандидата нет. Следовательно, это создает проблемы. Ведь предсказуемость во внешней политике – это основа нормального взаимодействия. Если этого нет, возникает настороженное отношение. Ведь непонятно, чего ждать», – отметил эксперт.

К тому же Огрызко подчеркнул: любая власть на Западе поддерживает «прогнозируемое» руководство в Украине. Ведь эксперименты на фоне российской агрессии – большой риск.

«Конечно, не могу брать на себя ответственность и говорить от правительств государств Запада, однако вещи, которые касаются предсказуемости и стабильности – всегда в цене. В этом контексте прогнозируемость и понятность Порошенко свидетельствует, что его шаги будут очевидными для Германии, США и других государств. Зато говорить о каких-то конкретных шагах Зеленского на Западе не может никто», – считает Огрызко.

Однако, комментируя реакцию на наши выборы в Кремле, он отметил: Россия уже не будет ставить на того, на кого раньше.

«Относительно тех кандидатов, которые остались, то о Президенте Порошенко и говорить не приходится. Очевидно, что для России – это кость в горле. К тому же довольно большая, с которой они не могут ничего сделать. Поэтому такая бешеная реакция – посмотрите российское телевидение», – отметил Огрызко.

Там, по его мнению, формируют антиукраинскую истерию и общественное мнение, чтобы показать, что лучшая система – тоталитарная российская, а все «демократические штучки» – непонятные, а украинцы в очередной раз показывают, что демонстрация – это хаос.

«Для нас они признают выборы легитимными или нет – это позапрошлогодний снег. Для Украины и мира мнение государства-агрессора мало что значит. Все эти вещи направлены на иждивение внутрироссийского политического дискурса на соответствующей высокой ноте антиукраинской и анти-западной истерии. Для них самый большой враг – демократическая Украина, поэтому такая оголтелая атака на все украинское», – считает эксперт.

В то же время он отметил: будет Зеленский промосковским политиком – открытый вопрос. Однако, любому украинскому президенту придется решать вопрос возвращения захваченных территорий. Поэтому сомнительно, что Зеленский сможет что-то изменить в этой композиции.

«Ведь это будет означать безумное падение популярности и вынесение вопроса о целесообразности его пребывания на этом посту. Ведь украинцы долго думают, но потом быстро делают», – подчеркнул Владимир Огрызко.

Напомним, 31 марта в Украине состоялось голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене были фамилии 39 кандидатов.

По данным национального экзит-полла National Exit Poll’2019 на выборах Президента Украины, который проводил Консорциум при участии Фонда «Демократические инициативы», КМИС и Центра Разумкова во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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