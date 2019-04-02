ЦИК получила 14 протоколов с мокрыми печатями – нужно 199

Центральная избирательная комиссия получила оригиналы протоколов по выборам Президента. Сейчас их 14, а нужно 199.

Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК.

«Для рассмотрения и дальнейшей проработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 148 (Полтавская область), № 169 (Харьковская область), № 187 (Хмельницкая область), № 215, № 219, № 220 (город Киев», - говорят там.

На данный момент ЦИК приняла протоколы от 14 территориальных избирательных округов: №45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 213, 215, 219, 220).

Добавим, в ЦИК объяснили нюансы изменения места голосования ко II туру выборов.

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