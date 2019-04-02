ЦИК обработала более 99% протоколов: свежие данные. Обновляется

По состоянию на 13.35 Центральная избирательная комиссия обработала 99,02% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

Такие данные обнародованы на информационном табло ЦИК.

Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,23% избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13,39%.

Юрия Бойко поддержали 11,68% избирателей, Анатолия Гриценко – 6,92%, Игоря Смешко – 6,03%, Олега Ляшко – 5,48%.

Всего ЦИК подсчитала 18 686 739 голосов. 1.18% бюллетеней признаны недействительными.

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Как известно, 31 марта в Украине прошло голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене для голосования были фамилии 39 кандидатов.

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