ЦИК обработала более 99% протоколов: свежие данные. Обновляется

По состоянию на 13.35 Центральная избирательная комиссия обработала 99,02% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.
Такие данные обнародованы на информационном табло ЦИК.
Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,23% избирателей.
За Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13,39%.
Юрия Бойко поддержали 11,68% избирателей, Анатолия Гриценко – 6,92%, Игоря Смешко – 6,03%, Олега Ляшко – 5,48%.
Всего ЦИК подсчитала 18 686 739 голосов. 1.18% бюллетеней признаны недействительными.
Читайте также: В случае победы Зеленского: экс-нардеп заявил о вероятности гражданской войны
Как известно, 31 марта в Украине прошло голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене для голосования были фамилии 39 кандидатов.
Читайте также: Приколы закончились Порошенко призвал «патриотических кандидатов» к объединению
Читайте больше новостей на тему: выборы Президента