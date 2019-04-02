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Новости » Экономика 2 апреля, 2019, 12:58
Транзит газа через украинскую ГТС вырос до 21 миллиарда кубов, – «Укртрансгаз»

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-марте 2019 года увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 21 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает оператор газотранспортной системы – госкомпания «Укртрансгаз», передает УНИАН.

В частности, за март транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,2 миллиарда кубометров, что на 10,9% меньше, чем за март прошлого года.

Напомним, в 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 миллиарда кубометров. В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за последние несколько лет объемы газа – 93 миллиарда кубометров.
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2019-04-02 14:29 :58