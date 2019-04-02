Tesla заплатит $31 тыс. штрафа за нарушения при утилизации опасных отходов

Американская компания Tesla оштрафована Агентством по охране окружающей среды США (EPA) за нарушения при утилизации опасных отходов на заводе в городе Фримонт, Калифорния.

Об этом сообщает The Verge, пишет 112 Украина.

Сумма штрафа составит 31 тысячу долларов. Сюда также включена закупка оборудования для пожарной охраны Фримонта на сумму 55 тысяч долларов. В результате сумма составит 86 000 тысяч.

Нарушения были выявлены в ходе инспекций, проведенных в 2017 году. Tesla обвинили в несоблюдении норм выбросов в атмосферу. Компания отмечает, что после проверок все выявленные нарушения были устранены.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.