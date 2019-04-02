Суд удалил из процесса по Мангеру адвоката семьи Гандзюк

Адвоката семьи Гандзюк Евгению Закревскую удалили с процесса по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
Об этом сообщила в Facebook подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых.
«Если коротко и просто: Мангеру вручают подозрение, начинаются странные вещи (у кого-то ломаются замки, к кому-то неизвестные влезают домой, за кем-то следят неизвестные..), собственно за Евгенией следили на машине с херсонскими номерами», – отмечает Хромых.
После этого Закревская подает соответствующее заявление в СБУ.
«Адвокаты Мангера предлагают удалить Закревскую с этого судебного процесса, потому что теперь она – потерпевшая; суд удовлетворяет это предложение», – написала подруга погибшей активистки.
По ее словам, теперь фактически Закревская лишена голоса в судебном процессе и выступать в суде могут только прокуроры.
В феврале адвокаты Мангера утверждали, что за ними следят, а их телефоны прослушиваются. Поэтому защита просила отложить заседание, ссылаясь на то, что пребывания адвокатов в судебных заседаниях в настоящее время является опасным для них.
Судья решил удовлетворить просьбу защиты частично. Заседание продолжилось, однако после его завершения диск с записью, на котором содержатся заявления адвокатов, должны были направить в полицию для рассмотрения и возможного расследования.
Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева 2 апреля рассматривал вопрос изменения меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
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