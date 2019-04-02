США предупреждают Турцию, останавливая поставку оборудования для F-35, – Reuters

Соединенные Штаты прекратили поставки оборудования, связанного со скрытым истребителем F-35 в Турции.

Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с ситуацией, отмечая первый конкретный шаг США, чтобы блокировать доставку оборудования для реактивных самолетов союзникам НАТО в свете планируемой покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны.

В последние дни американские чиновники уведомили своих турецких коллег, что они не получат дальнейшую поставку соответствующего оборудования F-35, необходимого для подготовки к прибытию самолетов стелс-технологий. Самолет построен компанией Lockheed Martin Corp

Источники, настаивая на анонимности, сказали, что следующие отгрузки тренировочного оборудования и все последующие поставки F-35 материалов были отменены.

Президент Турции Тайип Эрдоган не захотел отказаться от запланированной покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, считают в США, поставит под угрозу безопасность самолетов F-35. Турция заявила, что получит С-400 в июле.

Разногласие относительно F-35 является последним из серии дипломатических споров между Соединенными Штатами и Турцией, включая требования Турции об экстрадиции США исламского священника Фетхуллаха Гюлена, разногласия относительно политики Ближнего Востока и войны в Сирии и санкций против Ирана.

Чиновник Пентагона в марте сообщил Reuters, что Соединенные Штаты имеют определенное количество деталей, которые он может остановить поставлять, чтобы послать сигнал Турции, что Соединенные Штаты серьезно относятся к тому, чтобы Анкара отказалась от приобретения С-400.

Ожидается, что решение США F-35 затруднит запланированный визит турецкого министра иностранных дел Мевлута Чавушоглу в Вашингтон на этой неделе на саммит НАТО. Последнее развитие в деле F-35 произошло на следующий день после того, как Эрдоган подвергся одной из самых больших потерь в выборах за десятилетие на местных выборах.

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