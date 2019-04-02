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Новости » Общество 2 апреля, 2019, 13:49
Сахарные ингаляции помогут преодолеть легочные инфекции, – исследователи

Сахарные ингаляции могут быть эффективным и вкусным способом преодоления легочных инфекций, свидетельствуют новые исследования.

Ученые сделали это открытие, исследуя влияние глюкозы на клетки иммунной системы дыхательных путей, – информирует издание Independent.

Они обнаружили, что путем блокирования чувствительных к сахару «рецепторных белков, можно частично снять воспаление, которое играет ключевую роль в возникновении аллергии и астмы.

Однако, во время исследования ученые сделали необычное открытие: сахарные ингаляции могут также стимулировать иммунную систему легких для борьбы с инфекцией.

Каким образом следует делать сахарные ингаляции, пока не понятно. Теоретически сахар можно «вдыхать» в виде порошка, однако отнюдь не в виде испарений, ведь, когда сахарный раствор нагревается, вода испаряется, а сахар кристаллизуется.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
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