Садовый увеличил штат управления безопасности города на 60 человек
Городской председатель Львова Андрей Садовый распорядился увеличить на 60 единиц штатную численность управления безопасности города.
Об этом говорится в распоряжении городского председателя Львова Андрея Садового от 29 марта.
«Увеличить с 3 апреля 2019 штатную численность управления безопасности города на 60 единиц. Управлению безопасности города внести изменения в штатное расписание», – говорится в распоряжении.
Как известно, в подчинении управления безопасности города является ЛКП «Муниципальная стража».
Следовательно, в управлении безопасности города в целом будет работать 91 человек. А общая численность работников городского совета увеличится с 1702 до 1762.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.