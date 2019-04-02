Садовый увеличил штат управления безопасности города на 60 человек

Городской председатель Львова Андрей Садовый распорядился увеличить на 60 единиц штатную численность управления безопасности города.

Об этом говорится в распоряжении городского председателя Львова Андрея Садового от 29 марта.

«Увеличить с 3 апреля 2019 штатную численность управления безопасности города на 60 единиц. Управлению безопасности города внести изменения в штатное расписание», – говорится в распоряжении.

Как известно, в подчинении управления безопасности города является ЛКП «Муниципальная стража».

Следовательно, в управлении безопасности города в целом будет работать 91 человек. А общая численность работников городского совета увеличится с 1702 до 1762.

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